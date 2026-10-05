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Consiglio Ue Difesa: focus su sicurezza marittima, difesa europea e sostegno all’Ucraina

05 ottobre 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea in formato Difesa, dedicato ai principali temi della sicurezza e della difesa europea. Tra gli argomenti affrontati figurano il rafforzamento delle capacità di difesa comuni, la risposta alle minacce ibride, il sostegno all’Ucraina e la tutela delle rotte marittime strategiche. Nel suo intervento, il Ministro ha richiamato l’attenzione sulla situazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, sottolineando la necessità di rafforzare la missione europea Aspides per garantire la libertà di navigazione e la protezione degli interessi economici europei. A margine del Consiglio, Crosetto ha incontrato la Ministra della Difesa spagnola Margarita Robles per discutere, tra l’altro, del futuro della presenza internazionale in Libano in vista della scadenza del mandato Unifil, evidenziando la comune volontà di mantenere un adeguato livello di impegno nell’area. Nel colloquio con il Ministro della Difesa cipriota Nikos Dendias è stata invece ribadita l’importanza di rafforzare la sicurezza del Mediterraneo allargato e del fianco Sud dell’Alleanza, nonché di consolidare la cooperazione tra le rispettive Forze Armate e nei settori dell’industria della difesa.
Il comunicato della Difesa

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sicurezza marittima difesa europea sostegno all'Ucraina
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