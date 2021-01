Consultazioni, oggi secondo giro per Fico: le news

(Adnkronos)

Secondo giro di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico, che dopo il mandato esplorativo ricevuto da Mattarella per la crisi di governo e i colloqui con Pd, Italia Viva di Renzi e Leu, oggi incontra fra gli altri il gruppo degli Europeisti.

11.19 - "Era necessario cominciare una fase nuova e per farlo bisognava mettere alle spalle quella vecchia". ''Possiamo sederci al tavolo tutti insieme'' perché ''ora siamo tornati a una situazione più normale. In questa fase stiamo insistendo sui temi e non sui nomi. Se riusciamo a mettere in piedi un'agenda ambiziosa, credo che questa maggioranza possa farlo e credo che anche altre forze politiche possano essere attratte da un programma riformista e abbandonare le sirene del sovranismo di destra e del populismo di sinistra a cui sono attaccate. Prima bisogna decidere cosa fare e poi pensiamo ai nomi. Sediamoci al tavolo e vediamo quali sono le soluzioni''. Lo ha detto a Skytg24 l'ex sottosegretario Iva Scalfarotto, parlamentare di Iv.



11.14 - È destituita di ogni fondamento la notizia, apparsa oggi su alcuni giornali, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di governo, Mario Draghi. Lo affermano fonti qualificate del Quirinale.



11.07 - "L’unico ad aver onorato un contratto di governo con gli italiani è l’ultimo presidente del Consiglio eletto dai cittadini e cioè Silvio Berlusconi. Oggi che si riaffaccia l’ipotesi dell’ennesimo contratto farlocco vanno segnalate due sostanziali, macroscopiche differenze: il presidente Berlusconi firmò un contratto e un patto con gli italiani (e non con i partiti trovati in Parlamento) prima delle elezioni (non per cercare durante la Legislatura di allungare la vita a una maggioranza morta). Il terzo contratto di governo in tre anni con lo stesso premier è invece la foglia di 'Fico' dietro cui questa presunta maggioranza prova a nascondere la vergogna oltre che la volontà di non lasciare le poltrone".osì in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

"Altro che governo dei migliori, come auspicato e ribadito dal presidente Berlusconi -avverte Mulè- rischiamo un governo in imbarazzo con se stesso e con gli italiani, incapace di spiegare le ragioni di un rimpasto, marchiato da ignavia e inconsistenza politica. Pensare di rilanciare l’economia e il piano vaccinale di un Paese in ginocchio con l’ennesimo patto scritto sull’acqua che omette il Mes e rinsalda l’ego di alcuni è semplicemente pericoloso".

11.03 - "La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico l'esigenza di ricostituire subito un'azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l' Italia richiede. E' necessario un accordo programmatico con una prospettiva di legislatura al 2023 augurandoci che da questo percorso nasca un governo più forte e più incisivo rispetto al Conte Bis ripartendo dalla credibilità europea del presidente Conte". Lo sottolinea in una nota il senatore Andrea Causin, ex Fi e ora tra i promotori del neo gruppo di 'responsabili' 'Europeisti'.

"La priorità -avverte- è sconfiggere l'emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale ma, allo stesso tempo è urgente lavorare sul piano del Recovery Fund coinvolgendo tutte le forze che rappresentano in Italia le associazioni sociali e sindacali, industriali ed artigianali, commerciali ed agricole, le Regioni, Città Metropolitane e sindaci, per impiegare al meglio le risorse necessarie a far ripartire l'Italia", conclude il vice presidente del gruppo 'Europeisti -Maie- Cd' al Senato.

10.53 - "La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico l'esigenza di ricostituire subito un'azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l'Italia richiede. In primis l'azione più urgente è sconfiggere l'emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale garantendo al contempo la tenuta sociale ed economica del Paese. Quindi, programmare ed impiegare al meglio le risorse del Recovery Fund europeo. Non c'è più tempo da perdere". Lo dichiara il senatore Raffaele Fantetti, presidente del gruppo 'Europeisti-Maie- Cd' al Senato.

10.43 - "Questa crisi politica è lontana anni luce dai problemi reali degli italiani. Il nostro gruppo rafforzerà questa maggioranza'' che deve avere come punto di riferimento Giuseppe Conte. Lo ha detto il senatore Ricardo Merlo del neo gruppo di 'responsabili' pro Conte, 'Europeisti', al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico.

10.39 - ''A livello di contenuti siamo pronti a confrontarci su tutto e siamo convinti che la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese sia Giuseppe Conte. L'Italia ha bisogno di un governo forte e di una maggioranza coesa con un programma condiviso''. Lo ha detto il senatore Ricardo Merlo del neo gruppo dei 'responsabili' pro Conte, 'Europeisti', al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico a Montecitorio.

10.35 - C'è anche l'ex azzurra Maria Rosaria Rossi nella delegazione degli 'Europeisti' ricevuta stamane dal presidente della Camera Roberto Fico per il secondo round di consultazioni nell'ambito del mandato esplorativo conferitogli dal Colle. La senatrice Rossi, in passato una delle più strette collaboratrici di Silvio Berlusconi, ha lasciato Fi dopo aver votato la fiducia al governo Conte e contribuito alla nascita del neo gruppo di 'responsabili' a palazzo Madama.

10.34 - Di fronte a questa emergenza pandemica e alla crisi economica, ''serve un governo forte e una maggioranza coesa. Noi 'Europeisti' siamo disponibili a collaborare a un programma di legislatura che abbia come obiettivo il bene comune dell'Italia. E la persona giusta per portare avanti questa fase storica del Paese è Conte'', che rappresenta l"'unico punto di equilibrio possibile''. Lo ha detto il senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie ed esponente di 'Europeisti', il nuovo gruppo di 'responsabili' pro Conte nato la settimana scorsa a palazzo Madama. Al suo fianco l'ex azzurra Maria Rosaria Rossi e Saverio De Bonis.

10.10 - ''La ricostruzione dell'incontro fra il presidente Fico e la delegazione del Pd fatta da Francesco Verderami sul 'Corsera' non risponde al vero. Sono altresì prive di fondamento le affermazioni attribuite al presidente della Camera''. Lo precisa il portavoce del presidente della Camera.

10.06 - Al via a Montecitorio il secondo round di consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, nell'ambito del mandato esplorativo conferitogli dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Si inizia alle 10, nella sala della Regina della Camera, con la delegazione degli 'Europeisti-Maie-Centro Democratico', il neo gruppo di 'responsabili' pro Conte nato al Senato.



9.34 - "Noi vogliamo un governo politico, ma solo se riusciamo a chiarirci sulle cose da fare. Non possiamo più assistere a brutte scene come quelle dell'emendamento per il piano di ripresa. Servono idee chiare, non riunioni infinite la notte". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Iv, intervistata da 'La Stampa'. "Il presidente Fico -assicura- non ci ha parlato di nomi. Abbiamo ribadito che quelli sono la fine di un percorso. Prima" servono "un accordo scritto e con tempi certi su quale sia l'agenda fino al 2023. Noi preferiremmo un governo politico, ma, come detto al presidente della Repubblica, siamo disponibili anche per un governo istituzionale".Boschi avverte che su giustizia e Recovery Fund ''siamo lontani''.

9.26 - "Prima degli interessi o delle ambizioni dei singoli, deve venire sempre, e sottolineo sempre, l’interesse per l’Italia. Non ci può essere niente o nessuno che si senta superiore alla funzione di servizio che rappresentiamo. Forse questa è una lezione per tutti noi, che ci viene da questa crisi politica. Rimettere in salute questa maggioranza poi è molto importante e le ho già detto che credo lo si debba fare con Conte". Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci al quotidiano 'L’Avvenire'.

Per Marcucci "è molto positivo che ieri dal Presidente Fico, tutti i partiti abbiano sottolineato l’importanza di un accordo da sottoscrivere. Dimostra la determinazione degli alleati".

9.23 - Il mandato esplorativo a Fico? "Mi pare che si sia trattato di una scelta politica, da parte del capo dello Stato, che ha un ampio ventaglio di possibilità, incluso lo scioglimento delle Camere previsto dall'articolo 88 della Costituzione". Lo ha detto Giorgia Meloni intervistata da 'Repubblica', che ha ribadito il no al Conte ter e la necessità di andare al voto come unica soluzione per uscire dalla crisi: ''Questo Parlamento non ha i numeri per una soluzione efficace, come dimostra la storia dell'ultimo anno. E se si può fare un governo sarà perfino più debole di quelli passati, in da chi esplori. Noi avevamo fatto il nome della seconda carica dello Stato, la presidente del Senato".

9.16 - "Io ho detto e ripetuto che l'Italia in questo momento drammatico avrebbe bisogno di un governo di altro profilo, con tutte le forze migliori del Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interesse di parte. Ne sono convinto e l'ho proposto più volte in questi mesi di fronte all'aggravarsi dell'emergenza, quella sanitaria ed economica''. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato dal 'Corsera'.

9.12 - "I nostri non hanno coraggio e non avendocelo non se lo possono dare. Lo dice il deputato sardo Pino Cabras, 53 anni, vicepresidente della commissione Affari Esteri, a La Repubblica riferendosi al passo indietro rispetto al "mai più Renzi" del M5S. Due giorni fa Cabras ha anche presentato una interrogazione al governo per far luce sul viaggio di Matteo Renzi in Arabia Saudita, "sono stato subissato di chiamate, anche Alessandro Di Battista mi ha mandato degli sms di incoraggiamento". Invece il gruppo dirigente dei 5 Stelle non ha gradito la sua mossa, considerata avventuriera in un momento di mediazione. Insomma comunque per lei il M5S ha sbagliato a riaprire a Renzi. "Io a differenza di Vito Crimi e Luigi Di Maio non ho mai urlato ai quattro venti "mai con Renzi", questi avverbi non mi piacciono. Invece ho detto che si può tornare a trattare con lui, certo, ma se si inginocchia sui ceci...".

"Renzi col suo partitino ha il 2 per cento e quindi deve essere trattato come un signore che ha il 2 per cento. Non dobbiamo metterci soggezione: è un politico debolissimo, con nessun consenso, che si è scisso dal Pd per fare un partito senza nessun radicamento. Invece già si parla su quel che siamo disposti a cedere. Se quindi alla fine della fiera si fa un accordo europeista classico bene, allora ciao e grazie, non ci sto", aggiunge Cabras.

8.25 - "Siamo disponibili a ricomporre la maggioranza di governo messa in crisi da Italia viva. E Conte deve guidarla. Occorre fare presto, perché ogni giorno che passa il dibattito pubblico si allontana sempre di più dalle preoccupazioni degli italiani. Conte è l'unica soluzione? Sì. Perché ha lavorato bene ed è popolare; ha riportato l'Italia nella sua naturale collocazione europeista; ha già ottenuto la fiducia alla Camera e un ampissimo consenso al Senato". Sono le parole dell'esponente del Pd Goffredo Bettini al Corriere della Sera. "Il ruolo del Pd è e sarà fondamentale. Senza il Pd, infatti, non ci sarebbe alcuna stabilità della Repubblica né la possibilità di una crescita ecologica e solidale. Noi siamo l'elefante "buono" che si porta in "groppa" qualche suonatore di tamburello. "Renzi ha dichiarato di voler parlare di programmi, di contenuti, del futuro dell'Italia e che non gli interessano le poltrone. Va preso molto sul serio. Prima va chiuso un accordo di ferro sulle cose da fare che riguardano le persone, stordite e in difficoltà. Se riusciremo, come spero, a trovare una sintesi positiva si passerà agli assetti. Senza prepotenze o ultimatum. Senza Cencelli, si sceglieranno i migliori". L'ipotesi del voto è scomparsa anche per la rigida opposizione della componente parlamentare e governativa. "L'ipotesi del voto è una sciagura -spiega Bettini-. Se incombe, non è per nostra responsabilità. Evitare che si realizzi significa ricomporre in meglio ciò che si è rotto. Non ci sono alternative. Governi istituzionali di tutti e di nessuno sono impraticabili e dannosi. Nella crisi il Pd ha deciso ogni passo nei suoi organismi dirigenti. Le relazioni di Zingaretti sono state approvate all'unanimità".

Che cosa succede se alla fine Renzi dice no a Conte? "Sono fiducioso che non accadrà. Ma se, al contrario, dovesse accadere, o a quel punto si paleseranno ulteriori parlamentari disponibili a andare avanti o penso si arriverà a un governo elettorale che ci porti al voto a giugno. Impegnandoci noi nel frattempo a ridurre drasticamente la pandemia, a vaccinare gran parte della popolazione, a mandare avanti il Recovery, ad approvare le riforme necessarie per fronteggiare la disoccupazione, a garantire i ristori alle categorie più colpite. Tentando, anche, di trovare un'intesa su una buona legge elettorale. Il voto, ripeto, è una sciagura ma non un colpo di Stato. Semmai, è l'ultima risorsa della democrazia", conclude Bettini.

8.15 - "Finalmente si parla di contenuti". Reduce dalle consultazioni di ieri con il presidente della Camera Fico, il leader di Italia Viva Matteo Renzi parla con il Corriere della Sera di crisi di governo, ipotesi Conte ter e Arabia Saudita. Per il numero uno Iv, "serve la Politica con la p maiuscola. Ora è finalmente chiaro che la crisi nasce per scegliere come impostare il futuro, non perché qualcuno fa i capricci. La verità prima o poi arriva, la verità non è una velina di Palazzo", spiega, mentre risponde sul perché non abbia aperto immediatamente a un terzo governo Conte: "Questa insistita personalizzazione su Conte - sottolinea - tradisce il vero problema. Che non è il nome del premier, ma la direzione del Paese", afferma ancora dalle pagine del Corsera. Poi, certo, aggiunge, "le idee camminano sulle gambe degli uomini e dunque presto, prestissimo, dovremmo confrontarci sul nome dell’uomo o della donna che siederà a Palazzo Chigi per i prossimi due anni. Ma prima di decidere chi guiderà la macchina, domandiamoci dove vogliamo andare e quali sono i compagni di viaggio". Quanto al governo istituzionale, "io penso che sia preferibile una soluzione politica. Ma nel caso in cui questa dovesse fallire accompagneremmo con rispetto le decisioni del capo dello Stato. Ora una cosa alla volta, prima proviamo a fare il governo politico".

E sui Cinque Stelle che rischiano di spaccarsi su un'eventuale ingresso di Iv nel nuovo governo, su temi come vaccini, scuola, lavoro, debito pubblico, spiega Renzi, "stento a comprendere quale significativo contributo possa portare Di Battista. Ma fortunatamente fatico anche a considerarlo un problema. Noi ci occupiamo di cose serie e di problemi reali, non degli insulti di Di Battista". Ipotesi voto anticipato? "È il solito spauracchio per terrorizzare qualche parlamentare preoccupato. Prima di votare c’è da fare il Recovery plan, gestire i vaccini, fare il semestre bianco ed eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Lo sanno anche i muri. Qualche dirigente politico si finge di essere un raffinato stratega giocando la carta della paura sui senatori. Ma tutti sanno che al voto non si andrà prima del 2023. La questione è capire se ci sarà un governo politico o tecnico e chi lo guiderà", replica al Corriere della Sera.

Se il problema del governo, spiega, "non è un singolo ministro" ma "serve un salto di qualità ovunque", il prossimo passaggio sarà "un documento scritto. Puntuale. Con dentro tutte le cose che vogliamo fare. Noi di Italia viva abbiamo rinunciato alle poltrone per le idee e gli ideali, proprio nelle stesse ore in cui alcuni colleghi parlamentari cambiavano idee e ideali solo per chiedere delle poltrone. Oggi non accetteremo di uscire da questa crisi senza un impegno solenne, scritto, sui contenuti. Se ci sarà questo documento scritto sui contenuti potremo parlare di nomi. Altrimenti prenderemo atto del tramonto dell’esperienza giallorossa. Contano le idee, non le aspettative personali", rimarca Renzi.

Sulle accuse di aver fatto da 'testimonial' al regime saudita, Renzi è netto: "Sono stato a fare una conferenza. Ne faccio tante, ogni anno, in tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, dal Medio Oriente alla Corea del Sud" e "quanto all’Arabia Saudita, soltanto chi non conosce la politica estera ignora il fatto che stiamo parlando di uno dei nostri alleati più importanti. Il regime saudita è un baluardo contro l’estremismo islamico, la forza politica ed economica più importante dell’area", spiega il leader Iv.

7.26 - Il presidente della Camera riceverà oggi, tra gli altri, a Montecitorio il neonato gruppo degli Europeisti, 'responsabili' al fianco di Conte.

6.58 - Il calendario delle consultazioni di oggi per il presidente della Camera Roberto Fico: ore 10 – Gruppo parlamentare "Europeisti – MAIE – Centro Democratico" del Senato della Repubblica; ore 11.20 – Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; ore 12.40 – Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati limitatamente alle Componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche; ore 14 – Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza.

6.50 - Mentre Pd e M5S blindano il premier uscente Conte - giudicato da pentastellati "indiscutibile" e dai dem "la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari" - per il leader di Italia Viva Matteo Renzi i "nomi vengono dopo", prima un documento scritto "che tolga alibi a tutti" sui temi che il nuovo esecutivo si troverà ad affrontare.