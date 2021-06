Cooperazione: Pycom e 1NCE riducono i costi per l'IoT full-stack con un'offerta all-in da 1 euro

- La nuova offerta IoT all-in raggruppa l'hardware con la gestione della connettività cellulare e del cloud a partire da un solo euro al mese

- Il bundle di prodotti è dotato di connettività integrata tramite NB-IoT e LTE-M

LONDRA e COLONIA, Germania, 22 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Pycom, fornitore globale di soluzioni IoT con una propria piattaforma e moduli hardware, e 1NCE, fornitore di connettività cellulare specializzato nei servizi di connettività gestiti per applicazioni IoT, stanno collaborando per sviluppare soluzioni IoT semplici e convenienti.

Pycom è un marchio affermato nel settore IoT ed è un fornitore di kit di sviluppo mobile e moduli OEM dal 2015. Lavorando con 1NCE, l'azienda sarà in grado di offrire connettività NB-IoT e LTE-M come parte della sua offerta.

Così, Pycom offrirà connettività cellulare tramite 1NCE con i propri moduli hardware come Pycom GPy, FiPy, G01 e PyGo. Quest'offerta è attualmente ineguagliata nel mercato dell'IoT, senza costi aggiuntivi nascosti o altro. I dispositivi sono pronti all'uso fuori dalla scatola. Inoltre, Pycom può fornire SIM 1NCE MFF integrate per la produzione in serie, aggiungendo ulteriore sicurezza e robustezza agli sviluppi IoT.

Come partner tecnologico di Deutsche Telekom e dei suoi partner di roaming, 1NCE è disponibile in più di 100 paesi in tutto il mondo e supporta LTE-M e NB-IoT oltre a 2G, 3G e 4G in già più di 25 paesi, compresi tutti i principali paesi in Europa, ma anche gli Stati Uniti e la Cina.

"Grazie alla semplicità ed alla prevedibilità della soluzione di connettività 1NCE, abbiamo per le mani un vantaggio notevole. Siamo molto entusiasti di questa collaborazione e siamo sicuri che entusiasmerà anche la nostra comunità di sviluppatori. La cooperazione è un altro passo nella giusta direzione per rimuovere la complessità e gli ostacoli di un nuovo sviluppo IoT, e questo è ciò che siamo," ha commentato Fred de Haro, CEO di Pycom, sulla partnership.

"1NCE e Pycom condividono un obiettivo comune: abbiamo creato 1NCE per aiutare i clienti a iniziare a scalare le loro implementazioni IoT. 'Easy IoT' è la nostra visione condivisa. Insieme possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere rapidamente il mercato con il pieno controllo dei costi ed un accesso affidabile alla rete. Una combinazione perfetta", ha aggiunto Alexander P. Sator, CEO di 1NCE.

L'offerta mobile di 1NCE sarà completamente integrata con i dispositivi Pybytes di Pycom e la piattaforma di gestione della rete.

SU PYCOM

Pycom è un'azienda globale di tecnologia Internet-of-Things con la visione di dare a tutte le idee in rete la possibilità di avere successo. L'azienda ha sviluppato una piattaforma IoT innovativa e altamente scalabile - una suite unica di prodotti hardware, software e servizi che collegano sviluppatori, aziende e consumatori. Questo crea un ecosistema tra gli oggetti connessi che rimuove le barriere e riduce il tempo di commercializzazione per tutti. Dal lancio nel 2015, Pycom ha acquisito più di 30.000 clienti in 120 paesi e raccolto più di 630.000 sviluppatori nella sua comunità globale per aiutare tutti a costruire e monetizzare soluzioni interessanti per l'Internet delle cose.

SU 1NCE:

1NCE GmbH è il primo operatore di rete IoT al mondo a offrire servizi di connettività veloci, sicuri, affidabili e a basso costo basati su una tariffa flat IoT. Ciò rende accessibili applicazioni IoT come la manutenzione dei serbatoi, lo smart metering o la telematica dei veicoli. La 1NCE IoT Flat Rate include 500 MB di dati, 250 SMS e accesso gratuito alla 1NCE Connectivity Management Platform tramite Internet e API. Per erogare il servizio, 1NCE collabora con Deutsche Telekom AG e i suoi partner di roaming e con China Telecom Global Limited e supporta tutti gli standard di comunicazione mobile comuni (2G, 3G, 4G, NB-IoT). Oltre alle vendite dirette della connettività mobile IoT, 1NCE offre la sua tecnologia anche agli operatori di rete mobile tramite una soluzione Platform-as-a-Service. La società, con sede a Colonia, offre le sue flat rate in quasi tutto il mondo. 1NCE è stata fondata nel 2017 insieme a Deutsche Telekom AG e conta 100 dipendenti a Colonia, Amburgo, Londra, Roma, Parigi e Riga. Per ulteriori informazioni, visitare www.1nce.com

