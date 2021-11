Cop26, Biden: "Democrazia miglior modo per avere risultati"

"Mettendoci insieme, dimostreremo che la democrazia è il modo migliore per produrre risultati. Lasciatemelo dire ancora: la democrazia è ancora il modo migliore per produrre risultati". Lo dice il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden, partecipando alla Cop26, a Glasgow, ad una sessione dell'iniziativa Build Back Better World, lanciata dal G7 nello scorso giugno per contrastare la Belt and Road Initiative della Repubblica Popolare Cinese nel finanziamento di progetti infrastrutturali nel mondo. Insieme a Biden, ci sono la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Boris Johnson.