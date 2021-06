CoreTigo raccoglie 13 milioni di dollari nel round di finanziamento di serie B guidato da Cardumen Capital e Verizon Ventures

Le soluzioni wireless industriali di CoreTigo progrediscono ulteriormente in termini di IIOT e di comunicazione nell'automazione industriale

NETANYA, Israele, 24 giugno 2021 /PRNewswire/ -- CoreTigo, fornitore di soluzioni di connettività wireless industriale, ha annunciato oggi la chiusura del suo round di finanziamento di serie B da 13 milioni di dollari, portando il finanziamento totale raccolto fino a oggi a 27 milioni di dollari. L'investitore strategico Verizon Ventures è entrato a far parte del portafoglio di importanti investitori di CoreTigo, tra cui Cardumen Capital, che ha guidato il round, e gli investitori esistenti Lenovo Capital, Magma Venture Partners, Meron Capital, Qualcomm Ventures LLC e Sierra Ventures.

L'innovativa tecnologia IO-Link Wireless di CoreTigo sta creando una serie di nuove e solide soluzioni wireless precedentemente irrealizzabili in ambito industriale per il controllo e il monitoraggio in tempo reale. Le soluzioni dell'azienda stanno rivoluzionando l'automazione in fabbrica fornendo connettività wireless per cavi che consente la progettazione di macchine più adattive e flessibili, la pianificazione intelligente e modulare della linea di produzione e il pieno accesso ai dati ovunque e in qualsiasi ambiente.

Con l'evolversi delle macchine e dei processi intelligenti, lo sviluppo continuo della comunicazione industriale wireless è fondamentale per il progresso dell'Industrial Internet of Things (IIOT). Le soluzioni IO-Link wireless di CoreTigo sono parte integrante nella convergenza di IT e OT, aiutando ai fornitori di comunicazioni wireless 5G globali a offrire comunicazioni ad alte prestazioni in qualsiasi momento.

"I vantaggi dell'industria 4.0 non possono essere realizzati senza dare priorità alle comunicazioni wireless come componente chiave", ha dichiarato Tammy Mahn, Direttore esecutivo di Verizon Ventures. "CoreTigo è leader nell'automazione della produzione attraverso la sua tecnologia wireless che, insieme al 5G e al Multi-Access Edge Computing, porta la potenza dei dati ai produttori in modo conveniente, affidabile e flessibile".

Per soddisfare le esigenze degli impianti di produzione in termini di tecnologie intelligenti e adattive, le soluzioni di CoreTigo offrono una vasta gamma di vantaggi, come la riduzione dei tempi di inattività, la manutenzione predittiva e l'aumento della produttività. Con una serie diversificata di requisiti di mercato impegnativi da parte dei costruttori di macchinari, dei produttori di apparecchiature per l'automazione e degli integratori di sistemi, il finanziamento sarà utilizzato per investire nella soddisfazione dei clienti ed espandere le attività di vendita e sviluppo aziendale in tutto il mondo.

"CoreTigo guida il mercato delle soluzioni wireless mission critical integrando la sua tecnologia e i suoi prodotti con molti dei leader dell'automazione industriale. Il suo team di altissimo livello, la tecnologia difendibile e l'attività in rapida crescita li posizionano al centro della prossima ondata di innovazione nel settore dell'automazione" ha dichiarato Gonzalo Martinez de Azagra, fondatore e General Partner di Cardumen Capital.

"Il finanziamento continuo da parte dei nostri investitori esistenti in questo round e l'aggiunta di Verizon Ventures rappresentano un grande voto di fiducia nei confronti di CoreTigo" ha dichiarato Eran Zigman, co-fondatore e AD di CoreTigo. "Ciò conferma l'enorme opportunità di mercato e l'aumento della domanda di soluzioni wireless intelligenti mission-critical".

Per conoscere i partner industriali in tutto il mondo di CoreTigo consultare: Lavorare insieme per un mondo industriale wireless.

Informazioni su Verizon Communications Inc.

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) (Nasdaq: VZ) è stata costituita il 30 giugno 2000 ed è uno dei principali fornitori mondiali di tecnologia, comunicazioni, prodotti e servizi per l'informazione e l'intrattenimento. Con sede a New York e con una presenza in tutto il mondo, Verizon nel 2020 ha generato ricavi per 128,3 miliardi di dollari. L'azienda offre servizi e soluzioni per dati, video e voce sulle sue premiate reti e piattaforme, soddisfacendo la richiesta dei clienti in termini di mobilità, connettività di rete affidabile, sicurezza e controllo.

Informazioni su CoreTigo

CoreTigo sta rimuovendo i vincoli dello spazio industriale fornendo soluzioni di comunicazione IO-Link Wireless ad alte prestazioni per costruttori di macchinari, integratori di sistemi e produttori di apparecchiature industriali. I prodotti di CoreTigo consentono la progettazione e il retrofitting di macchine e linee di produzione che prima non erano possibili. Queste soluzioni aumentano la flessibilità, l'adattabilità e la modularità con conseguente efficienza in termini di costi, maggiore produttività e riduzione dei tempi di inattività. Adottato dai leader dell'industria, lo standard globale IO-Link Wireless, adatto agli ambienti industriali più difficili e alle applicazioni di controllo del movimento, fornisce connettività di livello cablato per milioni di sensori, attuatori e dispositivi industriali in tutto il mondo.

Video - https://youtu.be/2nK8g3Yvu1ELogo - https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg

Contatto: Roy Glas Marketing Manager +972-52-8536663 rglas@coretigo.com