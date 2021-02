Coronavirus Basilicata, 142 nuovi casi e 3 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 142 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. Da ieri sono stati fatti 1.642 tamponi molecolari. I lucani guariti sono 69. Gli attualmente positivi in Regione salgono a 3.317 (+64), di cui 3.236 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.610 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 350 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 81: al San Carlo di Potenza 28 nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 8 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 13 nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 228.386 tamponi molecolari, di cui 211.374 sono risultati negativi, e sono state testate 139.752 persone.