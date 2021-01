Coronavirus Calabria, 232 nuovi casi e 5 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 232 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. Nella Regione ad oggi le persone risultate positive sono 31511. Crescono i ricoverati, 5 in più, 3 persone in meno in terapia intensiva e 484 guariti/dimessi.