Coronavirus Francia, oggi 196 morti e 21.400 contagi

(Adnkronos)

Sono 196 i morti di Coronavirus in Francia, secondo i dati del bollettino di oggi diffusi dalle autorità sanitarie transalpine. Un dato che porta il totale delle vittime della pandemia nel paese a 70.145. Il precedente dato, reso noto ieri, registrava 399 morti. Secondo quanto riporta l'emittente Bfmtv, i nuovi contagi accertati sono stati 21.406, in lieve aumento a rispetto ai 21.271 registrati venerdì.

A partire da oggi in tutta la Francia è in vigore il coprifuoco dalle 18 alle sei del mattino, per ridurre il contagio del coronavirus. Annunciata giovedì dal primo ministro Jean Castex, la misura rimarrà in vigore almeno 15 giorni.

Il coprifuoco alle 18 era già in vigore in 25 dipartimenti, ora viene esteso agli altri 71 dove finora scattava alle 20. Sono previste deroghe per chi deve spostarsi per motivi familiari urgenti, di salute o di lavoro. Dopo le 18 chiudono tutti i negozi e sarà proibito l'asporto. Permesse le consegne a domicilio, che però a Parigi sono vietate dopo le 22. I trasgressori saranno puniti con multe di 135 euro che possono salire fino a 3750 in caso di recidiva.