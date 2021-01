Coronavirus Lombardia, 1.832 nuovi casi e 58 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.832 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi di cui 74 debolmente positivi. Da ieri sono stati registrati altri 58 morti. I dimessi/guariti dal Covid sono stati 1.147 nella Regione. I tamponi effettuati sono stati 39.462, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 4,6%. Da inizio pandemia sono morte 27.074 persone nella Regione. Sono 3.454 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 36 in meno nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva sono 377 i ricoverati, due in meno di ieri.

Sono 363 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 212 in città. Secondo i dati di Regione Lombardia, i nuovi casi in provincia di Bergamo sono 65, a Brescia 374, a Como 165, a Cremona 49, a Lecco 59, a Lodi 26, a Mantova 103, a Monza e Brianza 143, a Pavia 119, a Sondrio 54 e a Varese 265.