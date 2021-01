Coronavirus Puglia, 1.023 contagi e 11 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.023 i contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti. I test sono stati 10.333. Dei nuovi casi 334 in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 163 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 283 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i tamponi erano stati in numero inferiore e cioè 9.887 test con 1.018 casi positivi.

Degli 11 decessi 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano stati 31. In tutti i morti finora sono stati 2986. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.240.449 test. Sono 57.555 i pazienti guariti, ieri erano 56.611, quindi sono 944 in più. I casi attualmente positivi sono 54.615, ieri il dato era a 54.547, quindi si rileva una crescita di 68. Crescono anche i ricoverati, a 1540 dai 1480 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 115.156 così suddivisi: 44.075 nella provincia di Bari; 12.982 nella provincia di Bat; 8.293 nella provincia di Brindisi; 24.455 nella provincia di Foggia; 9.405 nella provincia di Lecce; 15.273 nella provincia di Taranto; 570 attribuiti a residenti fuori regione; 103 provincia di residenza non nota.