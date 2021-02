Coronavirus Sardegna, altri 205 contagi e 4 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 205 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.941 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 398 (-18 rispetto al dato di ieri), scendono ancora quelli in terapia intensiva, oggi 28 (-1). In isolamento domiciliare ci sono 14.325, 523 quelle in più guarite. Dei 39.079 casi positivi complessivamente accertati, 9.015 (+67) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.307 (+20) nel Sud Sardegna, 3.266 (+49) a Oristano, 7.818 (+30) a Nuoro, 12.673 (+39) a Sassari.