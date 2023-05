Corsica, spari contro il camper: ferita turista italiana

La donna 58enne, in vacanza con la famiglia, non è in pericolo di vita

Una turista italiana sarebbe rimasta gravemente ferita all'addome ieri sera da un colpo d'arma da fuoco mentre, con la famiglia, si trovava in un'area di sosta nella zona di Casanova, in Corsica. Lo scrive Corse Matin, secondo cui la donna, 58 anni, sarebbe stata nel suo camper al momento dei fatti: sarebbe dovuta rientrare nelle ore successive in Italia. Nella notte è stata sottoposta a un intervento all'Ospedale di Bastia, si legge ancora, e non è in pericolo di vita.