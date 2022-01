Costa: "Manca personale in ospedali, ma vaccinatori ci sono"

"Il problema della mancanza del personale sanitario esiste ed è figlio di scelte fatte nel passato. Il problema del personale è che gli ospedali sono stati costretti a essere riconvertiti per il Covid e questo pregiudica l'attività non Covid. Dobbiamo ridurre l'occupazione degli ospedali e la strada è la vaccinazione". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Adnkronos Live, ha risposto sulla carenza di operatori sanitari e sui problemi legati alle liste d'attesa per l'assistenza non Covid.