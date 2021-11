Ancora diverse le restrizioni per potersi muovere

Si avvicina il Natale e per molti italiani sarà tempo di vacanza. Ma saranno ancora diverse le restrizioni per potersi muovere. Per i viaggi all'estero è necessario controllare frequentemente le liste stilate dal ministero degli Esteri e della Salute. Lo strumento indispensabile sarà il Green pass, la cui proroga fino a giugno rientra nei piani del governo.