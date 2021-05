Sono 226 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, i 226 positivi (di età compresa tra 2 e 94 anni) sono stati individuati su 4.775 tamponi molecolari e 3.115 test antigenici. Da ieri, registrati 5 morti. Sono 60.457 i guariti (+25), 8.579 gli attualmente positivi (+196), 348 ricoverati in area medica (-26), 32 ricoverati in terapia intensiva (-4), 8.519 in isolamento domiciliare (+226).