Covid Campania, 1.741 contagi e 3 morti: bollettino

Napoli, 7 feb. (Adnkronos)

Sono 1.741 (di cui 164 casi identificati da test antigenici rapidi) i contagi da coronavirus oggi in Campania: 1.459 asintomatici e 118 sintomatici. Sono 506 i guariti (in totale 162.770), mentre vengono registrati altri 3 morti (in totale 3.891). Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania. Sono 19.581 (di cui 3.395 antigenici) i tamponi del giorno (in totale 2.545.475 di cui 43.173 antigenici)

Quanti ai posti letto su base regionale, sono 105 i pazienti in terapia intensiva (656 i posti disponibili) e 1.500 i ricoverati (3.160 posti ancora disponibili).