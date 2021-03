Covid Campania, 2.842 contagi e 13 morti: bollettino 5 marzo

(Adnkronos)

Sono 2.842 i nuovi contagi da coronavirus resi noti in Campania oggi, 5 marzo, e 13 i nuovi morti secondo il bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione.

Dei nuovi positivi i sintomatici sono 215. I tamponi del giorno sono 25.327 (di cui 4.401 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all'11,22%. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 279.818, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.041.179 (di cui 127.131 antigenici).

Dei 13 decessi inseriti nel bollettino, 8 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 4.427. Sono 577 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 190.181. In Campania sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.358 quelli ricoverati in reparti di degenza.