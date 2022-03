Covid Campania, ultimo bollettino

10.788 contagi covid in Campania secondo l'ultimo bollettino, 22 marzo, e 24 morti (9 nelle ultime 48 ore e 15 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri). I nuovi casi covid sono emersi dall'analisi di 57.006 test. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test effettuati è pari al 18,92%. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 615 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (16 in più rispetto al dato diffuso ieri).