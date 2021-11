Covid, controlli Nas su green pass: 778 violazioni

Campagna di controllo da parte dei Carabinieri Nas sul rispetto dell'obbligo del green pass per l'accesso a determinate categorie di attività e servizi. Verifiche anche all'obbligo del possesso per i lavoratori, introdotto dallo scorso 15 ottobre. Ad oggi sono state ispezionate oltre 12mila attività ed esercizi, contestando 778 violazioni all'obbligo del green pass, delle quali 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali ed erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione Covid come ristoranti e bar, sale scommesse, palestre e centri estetici e massaggio, ritenuti responsabili di omessa verifica del green pass.