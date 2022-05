Covid, Costa: "A ottobre vaccino aggiornato, verso richiamo annuale"

"Ad ottobre avremmo un vaccino aggiornato" contro il Covid "e andremo verso la direzione di un richiamo annuale". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che se si parla di ulteriori dosi, c'è il rischio "che passi il messaggio che il vaccino non protegge, ma non è così e i cittadini capirebbero meglio se si parla di vaccino annuale". Per Costa "ci sono le condizioni per un'estate senza restrizioni".