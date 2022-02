Covid e stadi, Gravina: "Spero capienza al 100% già a fine mese"

Calcio e presenze negli stadi per le regole anti covid, "il 75% è già un passo avanti, ma mi auguro che, vista anche l'involuzione della pandemia, si possa partire con il 100% già a fine mese". Lo dice ai microfoni di Radio Anch'io sport di Radio1 Rai il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

"Mi auguro che la Lega di Serie A possa concedere qualche giorno a Mancini" per preparare gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali, perché "se l'Italia non si qualificasse sarebbe una brutta pagina per il calcio, nel nostro paese ma anche per il panorama del calcio mondiale", continua il presidente della Federcalcio.

"Noi dobbiamo qualificarci, siamo nelle condizioni di poterlo fare. Ci siamo complicati la vita da soli - aggiunge- sbagliando quei due rigori, e ora abbiamo due partite importantissime da vincere. L'Italia ha sempre dimostrato che quando è in difficoltà reagisce con grande determinazione". Il rinvio il 20 marzo? "L'abbiamo già chiesto, è chiaro che il calendario di Serie A sia super intasato, ma ci auguriamo che la Lega possa concedere tempo in più a Mancini". Fermo restando che "il progetto Nazionale resta vivo e non si esaurisce con la vittoria agli Europei o una mancata qualificazione, si va avanti. Bisogna togliere le ragnatele che in tanti anni si sono formate nel nostro mondo".