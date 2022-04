Covid e trasporti, le nuove linee guida post emergenza

Niente green pass per autobus e metro, resta l’obbligo per treni e aerei. Tutte le novità

Al via oggi le linee guida post emergenza Covid per il trasporto pubblico adottate con ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità. Niente più Green pass per salire su autobus e metropolitane, mentre rimane l'obbligo di certificato verde per salire su aerei, treni e navi, e l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 fino al 30 aprile su tutti i mezzi del trasporto pubblico. Ancora: sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto; installazioni di dispenser di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto.