Covid Emilia Romagna, 1.265 nuovi casi e 56 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.265 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 56 morti. Da ieri sono stati fatti oltre 29mila tamponi Covid nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,9 anni. I guariti sono 1.774 i guariti, mentre sono state somministrate oltre 160mila dosi di vaccino.

Per quanto riguarda le vittime, 3 riscontrate a Piacenza (due donne di 86 e 94 anni, e un uomo di 85), 4 in provincia di Parma (due donne di 85 anni e due uomini, rispettivamente di 70 e 71 anni), 10 a Reggio Emilia (cinque donne di 77, 88, 90, 92 e 94 anni – e cinque uomini - di 43, 79, 83, 88 e 92 anni), 11 nella provincia di Modena (sette donne – una di 76, due di 85, una di 86, una di 88, una di 89 e una di 97 anni – e quattro uomini: uno di 68, due di 74, e uno di 84 anni), 5 in provincia di Bologna (due donne di 90 e 98 anni, e tre uomini di 79, 85 e 93 anni), 5 nel ferrarese (quattro donne: una di 87, una di 94, due di 97 anni, e un solo uomo di 78 anni), 9 in provincia di Ravenna (cinque donne: una di 58 anni, una di 78 anni, una di 83 e due 90enni; quattro uomini rispettivamente di 78, 82, 83 e 85 anni), 4 in provincia di Forlì-Cesena (due donne di 75 e 91 anni, e due uomini di 73 e 87 anni) e 5 nel riminese (due donne di 51 e 67 anni, e tre uomini di 53, 72 e 85 anni).

"Si ribadisce - si legge in una nota della regione - che la regione è al di sotto delle soglie indicate dall'Europa e che comunque non c'è alcuna restrizione aggiuntiva per chi dall'Emilia-Romagna debba spostarsi in un Paese europeo, al di là del pieno rispetto delle precauzioni e regole vigenti".