Covid Francia, 404 morti nelle ultime 24 ore

E' salito a 70.686 il bilancio delle vittime in Francia dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Salute, precisando che nelle ultime 24 ore si sono registrati 404 morti, il dato più alto toccato dallo scorso 30 novembre. Per quanto riguarda i nuovi contagi, invece, sono 3.736, ma - secondo i media locali - questo dato risente del numero più basso di test eseguiti durante il weekend. Al momento in Francia sono ricoverate 25.584 persone per complicanze dovute al Covid, 2.803 delle quali in terapia intensiva.