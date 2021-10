Covid Francia, via mascherine nel 50% delle scuole

La misura è entrata oggi in vigore nei territori dove l'incidenza dei contagi si è stabilizzata sotto la soglia di 50 casi per 100mila abitanti

Basta mascherine per i bambini delle elementari in 47 dei 96 dipartimenti metropolitani della Francia. La misura è entrata oggi in vigore nei territori dove l'incidenza dei contagi di covid-19 si è stabilizzata sotto la soglia di 50 casi per 100mila abitanti. Gli insegnati dovranno però continuare a coprirsi naso e bocca.

L'allentamento delle misure non riguarda Parigi, gran parte della Francia meridionale e la Corsica. Ma intanto i più piccoli, che non possono vaccinarsi, sono oggi senza mascherina nelle aule di diverse aree del paese, fra cui la maggior parte dei dipartimenti in Bretagna, Normandia, Grand est (non in Alsazia, Mosella e Aube), Alta Francia e Borgogna.

Gli allentamenti potrebbero presto essere estesi anche ad altre zone della Francia. Vi sono dieci dipartimenti dove si è già scesi sotto la soglia dei 50 casi ogni 100mila, ma si aspetta che il dato si stabilizzi, e altri 12 che si avvicinano a questa soglia.