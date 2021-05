Covid Fvg, oggi 45 contagi e 3 morti: bollettino 19 maggio

Sono 45 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 19 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.891 tamponi molecolari. Scendono a 13 i ricoveri nelle terapie intensive così come calano a 64 quelli in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati nella Regione 3.773 decessi. Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre è stato registrato un caso tra gli operatori sanitari.