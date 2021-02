Covid Gb, 7mila nuovi casi e 290 morti nelle ultime 24 ore

(Adnkronos)

Coronavirus in Gb, oltre 7mila i nuovi casi secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Da ieri i morti sono stati 290. Il totale delle infezioni da inizio della pandemia sale quindi a 4.170.519, mentre le vittime toccano quota 122.705. Altre 1.111 persone hanno richiesto il ricovero ospedaliero, aggiungendosi ai 14.808 pazienti ancora in cura nelle strutture sanitarie.

Per quanto riguarda il piano di vaccinazione, il ministero della Salute ha precisato che più di 19.6 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del farmaco, mentre più di 768.000 hanno ricevuto anche la seconda.

Nel frattempo, il primo ministro britannico Boris Johnson ha assicurato che i cittadini potranno tornare al lavoro "tra pochi mesi", e respinto l'idea che il lockdown possa portare a una transizione permanente allo smart-working. "So che alcune persone immaginano che tutte le conferenze saranno così, che si terranno su Zoom, Teams o altro e pensano che dovremo prepararci per una nuova era. Ma io non la penso così, neanche per un momento - ha sottolineato il premier durante una videoconferenza con funzionari dell'industria ferroviaria britannica -. Tra pochi mesi, se tutto andrà secondo i piani, nel Regno Unito riapriremo la nostra economia. E poi credetemi, il popolo britannico sarà ancora una volta consumato dal desiderio di un autentico incontro faccia a faccia, che può fare la differenza in affari o in qualunque altra cosa".