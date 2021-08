L'incidenza in Germania di casi di coronavirus per 100mila abitanti su 7 giorni è salita a 20,4, quadruplicandosi in un mese. A renderlo noto è stato il Robert Koch Institut: il valore di ieri era 19,4, contro il 4,9 del 6 luglio. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi notificati al Rki sono stati 3.448, contro i 2.454 di una settimana fa. I decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 24 nelle ultime 24 ore, contro i 30 di una settimana fa.