Covid, "in autunno vaccino aggiornato e richiamo generalizzato"

Sulle vaccinazioni anti-Covid "dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all'autunno, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad un richiamo che penso debba essere generalizzo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a Roma a margine della presentazione della campagna sullo screening dei tumori in collaborazione con le farmacie.