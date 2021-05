Covid India, oggi superati 28 milioni contagi ma epidemia frena

Oltre 150mila casi in 24 ore, mai così pochi da 50 giorni

Oltre 150mila nuovi contagi da coronavirus in India oggi e altri 3.128 morti. Secondo le news, però, l'epidemia sembra frenare. In India nel complesso è stata superata oggi la soglia dei 28 milioni di contagi come riferiscono le autorità sanitarie, sottolineando che il numero dei contagi delle ultime 24 ore è il più basso degli ultimi 50 giorni. Su Twitter, il governo di Nuova Delhi ha riferito di 152.734 casi nell'ultima giornata e 3.128 morti, aggiornando il totale a 28.047.534 contagi e 329.100 morti. Sono invece 25.692.342 le persone guarite dal Covid-19 secondo le autorità, 238.022 nell'ultima giornata.