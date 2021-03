Covid Italia, ecco i contagi nelle Regioni: 2 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino regione per regione sulla situazione Covid in Italia oggi, martedì 2 marzo. Tutte le news e i dati sui contagi in vista del varo del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 6 marzo con misure per arginare la diffusione del Coronavirus.

Veneto

Sono 1.228 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. La percentuale di positività è del 2,87%. Da inizio pandemia i contagiati nella Regione sono stati 335.478, mentre i morti sono stati 9874.

Negli ospedali si registra un calo, meno 23 ricoveri nelle aree non critiche, con 1.172 pazienti Covid. Cresce, invece, di 6 unità il numero di ricoverati nelle terapie intensive, che porta il totale a 145.

Toscana

Sono 1.058 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 2 marzo in Toscana. Ad annunciarlo su Facebook il presidente Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale quotidiano sull'andamento dell'epidemia. Sono 1.058 contagi "su 23.324 test di cui 13.182 tamponi molecolari e 10.142 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,54%".

Basilicata

Sono 149 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri è stato registrato un morto che era residente a Sant'Arcangelo. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.776 tamponi nella Regione. I guariti o negativizzati sono 54, a cui si aggiungono due persone residenti in Campania in isolamento a Policoro e a Vietri di Potenza. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Potenza con 43 nuovi contagi, Matera con 20, Montescaglioso con 10 e Satriano di Lucania con 9.