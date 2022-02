Covid in Italia. Sono 38.375 i contagi nelle ultime 24 ore, su 434.077 tamponi con un tasso positività all'8,8%. Secondo i dati del ministero della Salute 210 i morti in un giorno. Calano i pazienti in terapia intensiva pari a 763 in totale, 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, che sono 11.103, 603 in meno di ieri.