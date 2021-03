Covid Italia, oggi 20.765 contagi e 207 morti: bollettino 7 marzo

(Adnkronos)

Sono 20.765 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 207 morti, che portano il totale a 99.785 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia).



TOSCANA - Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 22 morti. Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come i ricoveri. I nuovi positivi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali).

LAZIO - Sono 1.399 i contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. Roma, intanto, scende sotto i 600 nuovi casi, secondo le cifre diffuse dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

CAMPANIA - Sono 2.560 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.560 nuovi positivi, 185 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 24.393 (di cui 4.521 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,49%. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid è di 285.221 (di cui 8.405 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.091.099 (di cui 136.690 antigenici).

SARDEGNA - Nell'Isola 95 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

BASILICATA - Sono 150 i contagi al coronavirus resi noti in Basilicata su un totale di 1.460 tamponi molecolari. Sono 142, secondo il bollettino, i casi relativi a residenti. Nelle scorse 24 ore risulta un decesso a Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 25 a cui si aggiungono altre 287 guarigioni ''a seguito - riferisce la task force - di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto superiore di sanità''.

PUGLIA - Sono 1155 i contagi da coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 10 morti.

VENETO - Sono 1.229 i contagi da coronavirus in Veneto. Da ieri, altri 15 morti. In totale le vittime sono 9.968.

ABRUZZO - Sono 553 i nuovi casi in Abruzzo. Da ieri, altri 10 morti. In totale i decessi sono 1.801.

VALLE D'AOSTA - Sono 7 i nuovi casi di covid riscontrati in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 281 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima. Lo riferisce la Protezione civile regionale. I casi positivi attuali sono 177, le persone ricoverate 9, in terapia intensiva 2, in isolamento domiciliare 166.

PIEMONTE - Sono 1.543 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 7 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri, si registrano altri 9 morti. I ricoverati in terapia intensiva sono 202 (+ 10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.316 (+ 53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.774. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.154.928 (+ 15.359 rispetto a ieri), di cui 1.203.523 risultati negativi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 276 i nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi, 7 marzo, in Friuli Venezia Giulia. I tamponi molecolari sono stati 3.137 con una percentuale di positività dell'8,8%. Sono inoltre 1.641 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 190 casi (11,58%). I decessi registrati sono 11.

LOMBARDIA - Sono 4.397 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia mentre i decessi sono 33 per un totale, dall'inizio della pandemia, di 28.738 vittime. Stando al bollettino della Protezione civile, gli attualmente positivi sono 1.554 mentre i pazienti guariti/dimessi salgono a 523.031 (+2.780).

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.056 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi, 7 marzo, in Emilia-Romagna, su un totale di 25.888 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,8%, non indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.