Covid Italia oggi, dati delle regioni sui contagi: 3 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, mercoledì 3 marzo. Tutte le news e i dati sui contagi nel Paese diviso in zone, dalla rossa alla bianca, e alle prese con la diffusione delle varianti con ricadute anche sulle scuole.

Toscana

Sono 1.163 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.163 su 24.913 test di cui 16.532 tamponi molecolari e 8.381 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,67% (8,8% sulle prime diagnosi)", spiega Giani facendo il punto sull'emergenza Covid in un post su Facebook.

Marche

Sono 759 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche, dove Ancona è stata messa in zona rossa a causa dell'aumento dei casi. Nel bollettino di oggi, 3 marzo, nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.061 tamponi. I nuovi positivi sul territorio sono 131 in provincia di Macerata, 331 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione.