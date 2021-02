Covid Italia, altre vittime tra medici: morti salgono a 309

(Adnkronos)

Continua ad allungarsi l''elenco caduti' della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che ricorda i camici bianchi morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Giampaolo Marsi, medico di medicina generale, già medico ospedaliero e direttore sanitario, in pensione, e Michele Tagliaferri, medico di medicina generale da poco in pensione, sono gli ultimi nomi inseriti nella lista delle vittime. Questa mattina l'elenco era già stato aggiornato per ricordare Ferdinando De Crescenzo, odontoiatra.