Covid Italia, verso riduzione quarantena da 7 a 5 giorni con test

Verso la riduzione quarantena da 7 a 5 giorni per i positivi al Covid. E' infatti arrivato il parere del Consiglio superiore di sanità (Css) sulla riduzione dell'isolamento da 7 a 5 giorni con test negativo e sulla riduzione della durata massima da 21 a 15 giorni. Il ministero lo aveva richiesto a luglio e adesso i tecnici stanno studiando il parere. A quanto si apprende, in base anche ad altre valutazioni, per esempio di tipo epidemiologico, si deciderà se e quando emettere una circolare.