Covid, Letta: "Gemmato nega vaccini, non può rimanere sottosegretario"

"Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica. #Gemmato". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini", ha detto Gemmato intervenendo alla trasmissione di Rai 2 'Restart-L'Italia ricomincia da te'.

Come Letta, anche Carlo Calenda ritiene indispensabile il passo indietro: "Gemmato si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai novax è decisamente nel posto sbagliato", twitta il leader di Azione.