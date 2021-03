Covid Lombardia, oggi 4.235 contagi e 81 morti: bollettino 16 marzo

(Adnkronos)

Sono 4.235 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 81 morti. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid, 267 in più rispetto a ieri, anche in terapia intensiva, dove i pazienti sono 765 e ci sono stati 37 ingressi in più nelle ultime 24 ore. I dimessi e guariti sono stati 1.541 nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti sono stati 49.068. Il rapporto fra nuovi positivi e tamponi è dell'8,6%. Da inizio pandemia ci sono stati 29.380 decessi nella Regione.

Sono 968 i nuovi contagi da coronavirus registrati fra Milano e provincia nelle ultime 24 ore, di cui 358 solo a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 262, a Brescia 609, Como 395, a Cremona 169, a Lecco 115, a Lodi 67, a Mantova 253, a Monza e Brianza 308, a Pavia 166, a Sondrio 148 e a Varese 677.