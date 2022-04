Covid Lombardia, prezzo tamponi farmacia resta 15 euro

Il prezzo dei tamponi antigenici rimarrà a 15 euro in 1.800 farmacie della Lombardia anche dopo la fine dello stato d'emergenza covid. "A fronte della scadenza odierna del protocollo del commissario straordinario" all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo "Figliuolo, che aveva finora garantito in tutta Italia i tamponi antigenici al prezzo calmierato di 15 euro", Federfarma Lombardia vuole rassicurare i cittadini: "Nelle 1.800 farmacie lombarde" associate, "circa il 60% del totale, impegnate in questi mesi a somministrare i test rapidi, non scatterà una corsa agli aumenti".

"Pur essendo venuto meno da oggi lo stato di emergenza, e con esso, il protocollo Figliuolo, Federfarma Lombardia sottolinea l'importanza di mantenere per i tamponi rapidi i prezzi praticati fino a ieri nelle farmacie - afferma la presidente dell'associazione, Annarosa Racca - Tenuto conto dell'importanza che il servizio di esecuzione dei test antigenici riveste ancora in questa fase temporale, per poter svolgere in sicurezza le diverse attività sociali e lavorative, riteniamo fondamentale continuare a renderlo accessibile a tutta la popolazione al costo di 15 euro. La normativa Antitrust ci vieta di imporre ai nostri associati i prezzi da praticare - precisa - ma i farmacisti, per venire incontro ancora una volta alle necessità dei cittadini, continueranno su base volontaria a erogare questi servizi offrendoli a prezzi che sono stati sempre i migliori rispetto ad altri erogatori".

"Con la dottoressa Racca ho concordato di invitare le farmacie a mantenere inalterati i prezzi dei tamponi - dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti - Ringrazio di questa disponibilità e ringrazio ancora una volta la sensibilità delle farmacie, che si confermano un elemento importante nell'articolato contesto della sanità territoriale, presidio fondamentale a servizio dei cittadini".