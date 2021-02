Covid Lombardia, zona rossa prorogata per Bollate, Viggiù e Mede

La proroga della zona rossa a Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia) è ufficiale. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza che prevede una 'Proroga delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. L'ordinanza è efficace fino al 3 marzo 2021, salvo ulteriore proroga. Le scuole restano quindi in didattica a distanza ed è vietato andare nelle seconde case.

L'Ats Insubria ha annunciato che "l'intera popolazione maggiorenne residente nel Comune di Viggiù sarà sottoposta a vaccinazione anti-Covid", spiegando di avere "immediatamente messo in campo azioni straordinarie di prevenzione, dando avvio, con la collaborazione delle Asst, a uno screening di massa con tampone molecolare, così da isolare tempestivamente i casi positivi e fermare la diffusione del contagio". Quindi, a seguito di valutazioni effettuate con la Regione, "è stata definita una specifica strategia vaccinale che tiene in considerazione la particolare collocazione geografica di prossimità con la Svizzera e l'alta presenza di frontalieri che possono entrare più facilmente in contatto con varianti del virus".

La somministrazione del vaccino a Viggiù "prenderà avvio nei prossimi giorni. Saranno convocati gli over 80, poi a seguire la fascia da 66 a 79 anni e successivamente i soggetti tra 18 e 65 anni ", precisa l'Ats.