Covid Napoli, De Luca: "Città immunizzata entro luglio"

"Tutta Napoli immunizzata dal Covid entro luglio". Questo l'obiettivo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annunciato nel corso di una diretta Facebook. "Oltre il comparto turistico-alberghiero e delle imprese, vediamo se riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Ce la metteremo tutta. Sarebbe un risultato di rilievo mondiale", ha detto De Luca che poi sulle isole Covid free ha aggiunto: "Se abbiamo i vaccini in proporzione alla popolazione campana noi saremo di gran lunga i primi nel nostro Paese nel completamento del programma di immunizzazione. Gli obiettivi intermedi che abbiamo sono quelli di cui abbiamo già parlato, la prossima settimana l'isola di Capri sarà isola Covid free, e faremo una bella campagna di promozione mondiale perché Capri libera dal Covid è un attrattore per tutta Italia, non per Capri". "La settimana successiva completiamo Ischia", ha aggiunto De Luca.

De Luca ha poi avverto che "se immaginiamo che in Campania la zona gialla significa fare la ricreazione e la movida irresponsabile, nel giro di due settimane diventiamo non zona arancione, ma zona rossa". "E' bene parlarsi con brutale chiarezza - ha aggiunto De Luca - quello che succederà dipenderà dal 50% dai nostri comportamenti, per l'altro 50% dalla campagna di vaccinazione. Non abbiamo da sperare da altri o da altro, il futuro dipende da questi due fattori: rigore nei comportamenti e campagna di vaccinazione da completare. Se ci manteniamo responsabili noi avremo un'estate di liberazione ed è quello a cui stiamo puntando".

Proprio sul tema della vaccinazione, De Luca, ha sottolineato che "la Campania è l'ultima regione in Italia nella ripartizione dei vaccini". "Ad oggi, nonostante una tuta mimetica su un paio di anfibi vaghi per l'Italia, tolgono a 211mila cittadini campani il vaccino a cui avrebbero diritto", ha detto facendo così riferimento, senza nominarlo, al commissario di governo per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

"E' uno scandalo che continua - ha aggiunto De Luca - una vergogna nazionale. Qualcuno ha qualcosa da dire in questo benedetto Paese nel mondo dell'informazione, dell'intellettualità, del pensiero meridionalista, delle persone che hanno rispetto per la Costituzione o semplicemente serie? Come si può tollerare che alla regione con la più alta densità abitativa d'Italia vengano tolti 211mila vaccini nel silenzio generale? Nell'ambito di questo furto, prosegue il sotto furto che riguarda il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna: per questi due vaccini, la Campania è l'ultima nelle consegne. Nonostante tutto questo credo di poter dire che, nel contesto determinato, e avendo 15mila dipendenti in meno rispetto all'Emilia e al Veneto che hanno milioni di abitanti in meno di noi, abbiamo raggiunto obiettivi straordinari che ci collocano al primo posto in Italia per i due dati più significativi, cioè numero di posti occupati nelle terapie intensive e persone decedute per Covid".