(Adnkronos)

La Gran Bretagna supera i 1500 morti al giorno per il Covid -19. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.564 decessi, il numero più alto mai raggiunto dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino sanitario odierno riporta anche 47.525 nuovi contagi. Il totale dei morti per l'epidemia sale a 84.767. Il precedente record di decessi giornalieri, risale a venerdì 8 gennaio con 1.325 morti, ricorda la Bbc.

"Siamo preoccupati della nuova variante brasiliana. Abbiamo già misure rigide per proteggere il Paese da nuovi contagi provenienti dall'estero", ha detto il premier Boris Johnson durante un'audizione parlamentare, aggiungendo che l'esecutivo sta adottando ulteriori misure. Johnson ha poi riferito che al momento non è chiaro se la nuova variante del virus sia resistente ai vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca-Oxford, approvati dalle autorità sanitarie britanniche.



Secondo quanto scrive il Guardian, sulla base dei dati delle agenzie statistiche, la Gran Bretagna ha ormai superato i 100mila morti per l'epidemia di covid 19. Il bollettino ufficiale riporta un totale di 84.767 decessi per coronavirus, ma la cifra comprende solo chi è morto entro 28 giorni dalla diagnosi di covid-19. Tuttavia, scrive il Guardian, secondo le agenzie statistiche britanniche, entro la data del 10 gennaio vi sono stati 93.418 decessi dove il covid-19 è riportato su certificato di morte. A questi vanno aggiunti altri 7.742 morti riportati dal bollettino ufficiale, per un totale di 101.160, afferma il quotidiano. A questo punto una persona su 660 è morta in Gran Bretagna per il covid-19 o cause legate al covid. Questo fa del Regno Unito il paese con il maggior tasso di mortalità, 151 decessi ogni 100mila abitanti, superando Stati Uniti (116), Spagna (113) e Messico (108).