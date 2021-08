Covid oggi Abruzzo, 87 contagi: bollettino 27 agosto

Sono 87 (di età compresa tra 2 e 84 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 27 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2254 (-37 rispetto a ieri).

Sono 73 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 14 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.081 (-31 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.024 tamponi molecolari e 3.951 test antigenici.