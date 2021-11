Covid oggi Basilicata, 37 contagi e zero morti: bollettino 23 novembre

Sono 37 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 23 novembre, su un totale di 736 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino Covid della Regione riferito alle ultime 24 ore. Dei nuovi casi, 16 sono a Miglionico (Matera) e di questi 8 riguardano bambini, a causa di un focolaio rilevato in ambito scolastico. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 19 (-4) e di questi 1 (uno in meno rispetto a ieri) è in terapia intensiva.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.002 (+16). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.685 somministrazioni di cui 2.000 sono terze dosi. Finora 436.047 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,8 per cento del totale della popolazione residente), 401.563 hanno completato il ciclo vaccinale (72,6 per cento) e 29.861 sono le terze dosi (5,4 per cento), per un totale di 867.471 somministrazioni effettuate.