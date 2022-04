Somo 1.692 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 3 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.426 tamponi effettuati. Segnalati altri 1.100 guariti. Il bollettino, inoltre, registra altri 582 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 348) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 20).