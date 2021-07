Sono 226 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti nelle ultime 48 ore, ma ne sono stati registrati anche altri 8 avvenuti in precedenza. Da ieri sono stati i 7.682 i tamponi molecolari analizzati. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 201 quelli nei reparti di degenza.