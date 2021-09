Sono 371 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Eseguiti nelle ultime 24 ore 18.311 test, per un tasso di incidenza del 2,02%. Cinque i decessi. Dei 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 22 (uno in più rispetto a ieri), mentre nei reparti di degenza ordinaria ci sono 341 pazienti (-1).