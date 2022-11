Covid oggi Emilia, 23.112 contagi e 66 morti: bollettino ultima settimana

Sono stati 23.112 i nuovi contagi da Coronavirus nell'ultima settimana, da venerdì 18 a giovedì 24 novembre 2022, in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Sempre nello stesso lasso di tempo i morti sono stati 66. I guariti dell'ultima settimana sono stati 14.873. Negli ultimi 7 giorni sono stati processati 91.911 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 38, 3 in meno rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.374, 209 in più rispetto alla settimana precedente. In isolamento domiciliare 38.230 persone.