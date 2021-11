Covid oggi Emilia, 651 contagi e 6 morti: bollettino 15 novembre

Sono 651 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 novembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.211 tamponi molecolari, per un totale di 6.340.381. A questi si aggiungono anche 9.837 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 3,8%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 42,9 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42 (+2 rispetto a ieri), 418 quelli negli altri reparti Covid (+21).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi; seguono Modena (81) e Cesena (79); poi Rimini (66), Ravenna (55) e Piacenza (50); quindi Forlì (44), Reggio Emilia e Parma (entrambe con 40 casi) e Imola (39); infine Ferrara con 38 nuovi casi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 363 in più rispetto a ieri e raggiungono in totale quota 415.635 nella Regione.