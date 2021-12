Covid in Francia, 84.272 nuovi contagi in un giorno. I dati di Santé France, citati da Le Parisien, riportano anche 170 decessi e un totale di 16.118 ricoverati, di cui 3.147 in terapia intensiva. Oggi il ministro della salute Olivier Veran ha previsto che si arriverà ai 100mila casi giornalieri entro la fine dell'anno.